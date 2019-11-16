شرطة باريس تفرق محتجين في ذكرى "السترات الصفراء"

أطلقت شرطة باريس الغاز المسيل للدموع في شمال غرب عاصمة فرنسا، اليوم السبت، لصد محتجين في الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات السترات الصفراء المناهضة للحكومة.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين قرب محطة بورت دو شانبرييه فيما كان المحتجون يستعدون للسير باتجاه محطة جار دوسترليتس بجنوب باريس وتدخلت الشرطة لمنع بضع مئات من المتظاهرين من احتلال الطريق الدائري حسبما أظهرت لقطات لتلفزيون رويترز.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 24 شخصاً بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش.

وانطلق ما يعرف باسم احتجاجات السترات الصفراء في منتصف نوفمبر 2018 بسبب زيادات في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة لكنها تحولت إلى حراك أوسع ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسعاه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

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وفقدت الاحتجاجات زخمها في الشهور القليلة الماضية وتراجع عدد المشاركين فيها من عشرات الآلاف إلى بضع مئات.

وفي ذروة الاحتجاجات أواخر العام الماضي، وصل عدد المشاركين فيها إلى 300 ألف شخص.