إسرائيل تشن سلسلة غارات على غزة رغم الهدنة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه شنّ غارات جديدة على غزّة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع باتّجاه إسرائيل، على الرغم من اتّفاق للتّهدئة دخل حيّز التنفيذ منذ يومين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجمات ضد أهدف لحركة حماس في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد إطلاق صاروخين من القطاع على مدينة إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي على موقع تويتر إن صاروخين اطلقا على مدينة بئر السبع من قطاع غزة حوالي الساعة الثانية صباحاً (0000 بتوقيت جرينتش) وتم اعتراض الصاروخين.
وقال الجيش إنّ الضربات لم تستهدف مواقع حركة الجهاد، بل مواقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وقال مسؤولون طبيون في غزة إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال يومين من التصعيد بلغ حوالي 34 شخصاً نصفهم تقريباً من المدنيين.
وجاء الهجوم الصاروخي بعد اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ أول أمس الخميس، لوقف التصعيد بين غزة وإسرائيل.
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