قتلى وعشرات الجرحى في مظاهرات بغداد

ذكر شهود عيان، اليوم الجمعة، أن قتيلين سقطا وأصيب العشرات إثر مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الشهود إن "القوات الأمنية اصطدمت بالمتظاهرين الذين اكتظت بهم ساحتا الخلاني والتحرير عصر اليوم، إثر انتهاء خطبة الجمعة، حيث استخدمت الغازات المسيلة للدموع، ما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة أكثر من 35 آخرين، حالات بعضهم حرجة".

وساد الهدوء مساء اليوم في ساحة الخلاني المحصنة بكتل أسمنتية تفصل القوات الأمنية باتجاه جسر السنك وشارع الجمهورية فيما تفصل المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير.

اقرأ أيضاً... مقتل 3 متظاهرين في تصاعد احتجاجات العراق

وتتواصل الاحتجاجات المطلبية والاعتصامات في العراق منذ أكثر من أسبوعين وسط إجراءات أمنية وانتشار كثيف لقوات الأمن في الشوارع.