كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يتوقع انخفاض البطالة والتضخم في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي حفل أقيم في إسطنبول، قال أردوغان أيضًا إنه يتوقع أن ينخفض معدل البطالة بمجرد صدور بيانات شهر سبتمبر، بعد أن ارتفعت البطالة قليلًا إلى 14٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي.
في وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقالة رئيس البنك المركزي بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.
في كلمته أمام اجتماع نقابي في أنقرة، أعلن أردوغان مرة أخرى أن أسعار الفائدة هي "اساس الشر"، واقترح تخفيض تكاليف الاقتراض قريبًا.
تم استبدال مراد سيتينكايا بمراد أويسال، نائب محافظ البنك المركزي، في مرسوم رئاسي صدر يوم السبت. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها أردوغان علنا أن سبب اقالة سيتينكايا هو الخلافات بشأن سعر الفائدة.
وأضاف أردوغان: "نعتقد أنه كان من الضروري تغيير صديقنا الذي لم يتبع الأوامر المتعلقة بالسياسة النقدية، فيما يتعلق باساس كل الشرور".
تهدف البنوك المركزية إلى أن تكون مستقلة عن الحكومات للتأكد من أنها لا تضع سياسات لمجرد مساعدة الإدارة الحاكمة.