كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يتوقع انخفاض البطالة والتضخم في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، قوله إن أسعار الفائدة ستستمر في الانخفاض، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 14 ٪، مضيفا أنه يتوقع أن يصل التضخم إلى رقم واحد في عام 2020.

وفي حفل أقيم في إسطنبول، قال أردوغان أيضًا إنه يتوقع أن ينخفض معدل البطالة بمجرد صدور بيانات شهر سبتمبر، بعد أن ارتفعت البطالة قليلًا إلى 14٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي.