كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون يحرقون صورة المرشد الإيراني في مدينة إسلام شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرق المتظاهرون، في مدينة إسلام شهر بإيران، صورة المرشد الإيراني علي خامنئي، احتجاجا على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه.

ونقلت كالة فارس الإيرانية، أن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي أكد على تطبيق قرار تقنين البنزين.

وقد ردد متظاهرون في عدة مدن إيرانية هتافات رافضة لتدخل بلدهم في شؤون الدول العربية، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية، بحسب مصادر في المعارضة الإيرانية.

وقالت تلك المصادر، إن السلطات الإيرانية قطعت خدمة الإنترنت عن مناطق الأهواز جنوب غربي إيران، بعد الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

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وأضرم المحتجون النار في "المصرف الوطني"، في مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، بينما طالب المتظاهرون في مدينة "كرج"، وسط البلاد، بإسقاط نظام المرشد على خامنئي.

إن مدينة سيرجان، وسط إيران، شهدت مظاهرات "كبيرة"، مشيرة إلى أن أشخاصا هاجموا "مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من مظاهرات حاشدة في طهران وشيراز وأصفهان وتبريز، احتجاجا على رفع السلطات الإيرانية أسعار الوقود، وردا على تصريحات الرئيس، حسن روحاني، الذي دافع عن القرار.

وأفاد ناشطون، بسقوط 4 قتلى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الأمن الإيراني في مدينة سيرجان، التي بادرت بإطلاق النار بشكل عشوائي على المحتجين، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات.