كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اصطدام حافلة ببرج كهرباء في مدينة أورينبورج الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام حافلة ببرج كهرباء بعد انزلاقها عن الطريق العام في مدينة أورينبورج الروسية.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، واحد منهم في حالة خطيرة.

وأضافت الصحة الروسية: "طلب تسعة أشخاص المساعدة الطبية، وأصيب ستة آخرون بجروح طفيفة وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى إحدهم في حالة خطيرة ​​".

وتجري السلطات المحلية تحقيقا في أسباب الحادث.

في وقت سابق، تم فتح قضية في ترانسبايكاليا بعد حادث وقع في حافلة صغيرة قتل فيها سبعة أشخاص.

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وفي سياق منفصل، أكدت لجنة التحقيق الروسية، الخميس الماضي، أن السبب وراء تحطم طائرة "بوينج 737 -500" في قازان عام 2013، تصرفات خاطئة من قائد الطائرة ومساعده.

وأصدرت لجنة التحقيق الروسية بيانًا اليوم الخميس، قالت فيه: "اكتمل التحقيق الجنائي في تحطم طائرة بوينغ 737-500، الذي أسفر عن مقتل خمسين شخصا، في مطار قازان الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013".

وأضافت اللجنة: القائد الذي كان يقوم برحلة على طريق موسكو-قازان، وأثناء الهبوط، وضع الطائرة في موضع صعب، بينما لم يسيطر الطيار المساعد على ذلك. في حالة الطوارئ، سمح القائد، في انتهاك لقواعد التجريب، من خلال تصرفاته بتحطم الطائرة.

كما أجرى الخبراء فحوصات الطب الشرعي والجزيئي والكيميائي، وكذلك فحوصات أخرى، واستجوبوا أكثر من 200 شاهد ومصاب. وأكدت جميع البيانات نتائج التحقيق.