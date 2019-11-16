كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توقف حركة المسافرين في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بتوقف حركة المسافرين في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران.

واجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالمجلس الاقتصادي الأعلى، على خلفية احتجاجات في عدد من المدن على رفع أسعار الوقود.

وشهدت عدة مدن إيرانية، احتجاجات كبيرة على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

وكانت الاحتجاجات في مدينة سيرجان "الأشد"، وحاول المحتجون مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك".

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وشهدت أيضَا "مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر، احتجاحات محدودة"، مؤكدة أن سائقي السيارات قاموا بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان. وأثار إعلان السلطات الإيرانية، غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

وكانت إيران بدأت أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50 في المئة على الأقل، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة ومخاوف من ارتفاع التضخم، على الرغم من الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة، وفقا لرويترز.

وقام محتجون في الأهواز بقطع طريق "القنيطرة وتستر"، احتجاجا على تقنين توزيع البنزين ورفع أسعار الوقود، وردا على سياسات النظام التعسفية.