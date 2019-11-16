جرسيف..انقلاب حافلة سياحية تقل 21 شخصا من بينهم أجانب

تعرضت حافلة سياحية، صباح اليوم السبت، كان على متنها حوالي 21 شخصا، بينهم أجانب، لحادث سير خطير بالطريق الوطنية رقم 15 الرابطة جرسيف وجماعة مريجة.
وحسب مصادر محلية، فإن حافلة سياحة كان على منتها 21 شخصا بينهم 9 أجانب يحملون الجنسية الهندية، تعرضت للإنقلاب، ما خلف عدة إصابات في صفوف الركاب دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأضاف المصدر ذاته، أن حالة اثنين من المصابين وصفت بالحرجة، حيث تم نقل جميع المصابين على وجه السرعة عبر سيارات الإسعاف للمستشفى الإقليمي بجرسيف.
هذا وعرف مكان الحادث، استنفارا لمختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا حول الحادث لمعرفة ظروف وملابساته.
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