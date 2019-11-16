أمن طنجة يستدعي “كابو” أولترا “هيركوليس”.. أبرشان: “لي ضربني بالحجر خاصو يتربى” – فيديو

فيديو: يونس ميموني

استدعت السلطات الأمنية بمدينة طنجة “كابو” أو “قائد” أولتراس “هيركوليس”، المساند لفريق اتحاد طنجة لكرة لقدم، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها رئيس نادي اتحاد طنجة، عبد الحميد أبرشان.

وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن “كابو” الفصيل المساند لفريق اتحاد طنجة سيدلي بإفادته لرجال الأمن، بعد أن تقدم أبرشان بشكاية ضده، يتهمه فيها بالسب والقدف.

وكان رئيس النادي الطنجاوي، قد عبر عن “غضبه” من “الحملة الشرسة” التي يتعرض لها من قبل عدد من جماهير الفريق الأزرق، مؤكدا على أن “الاعتداءات عليه تجاوزت السب والشتم والقدف إلى حد محاولة الاعتداء الجسدي عليه”.

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ووجه أبرشان، خلال أشغال الجمع العام الاستثناء، الذي عقده أمس الجمعة، دعوة للسلطات الأمنية ” بضرورة التحرك” من أجل ” توقيف ومعاقبة ما وصفهم بالمعتدين.

جدير ذكره، أن منخرطي وأعضاء نادي اتحاد طنحة، رفضوا، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي عقدوه، أمس الجمعة، استقالة أبرشان ومكتبه المسير، التي أعلن عنها قبل أيام قليلة، مطالبين منه المواصلة وتكتيف الجهود بين جميع مكونات النادي.