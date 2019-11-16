إعلامي سعودي يعبر عن دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة: أدعو لكم بالنصر! -فيديو

عبر الناشط والإعلامي السعودي المثير للجدل، محمد سعود، عن دعمه الكامل للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، والذي أودى بحياة العشرات من الفلسطينين، وأضعاف ذلك من المصابين.

وقام السعودي المثير للجدل ببث مقطع الفيديو الذي جرى تصويره في العاصمة الرياض، وقال فيه “إلى مواطني إسرائيل الغوالي أنا موجود هنا في الرياض بالسعودية، أريد أن أدعو لكم بالنصر بالحرب على الإرهاب”.

وأضاف “أنا أدعم إسرائيل واليهود وحكومة بنيامين نتنياهو بأن ينتصروا على الإرهاب”، وهو ما يؤكد تبنيه الرواية الإسرائيلية بالكامل على حساب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

في الوقت الذي يودع عشرات الفلسطينيين السجون السعودية لأنهم يعملون لأجل قضيتهم وقضية المسلمين.



يطل علينا هذا الحقير وبكل سفالة ومن قلب الرياض ليعلن دعمه ووقوفه مع الكيان الصهيوني!!! وهو لا يشعر حتى بالخجل أو الخوف.



ما الذي يحدث يا بلاد الحرمين؟! pic.twitter.com/yzrFNyOYAi Advertisements — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) November 15, 2019

يذكر أن هذا الإعلامي السعودي كان قد تعرض لكيل من الشتائم من شبان في مدينة القدس المحتلة بسبب زيارته للمسجد الأقصى بدعوة وزارة خارجية الاحتلال، وقد ضم الوفد المطبع حينها شخصيات من عدة دول عربية بينها السعودية والعراق والبحرين والإمارات.

وظهر “المطبع السعودي ” وهو يخرج مهرولا من أحد بوابات الأقصى، بعد أن قام عدد من الأطفال بـ”البصق” على وجهه، فيما قام شبان بإلقاء كراسي بلاستيكية صوبه.