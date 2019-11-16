القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرعت الشّرطة الإسرائيلية اليوم، السبت بالتّحقيق فيما وصفته بأنه "شعارات عنصرية خطّت على غطاء حفرة لمياه الصرف الصحي في الحي الجنوبي لمدينة نوف هجليل"، معتبرةً أنّها شعارات معادية للسّاميّة، تشبه الصليب المعقوف، وهو رمز للنازية.
وقالت مصادر في الشرطة إنّها عثرت ظهر اليوم على هذه الشعارات التي يبدو أن مجهولا قام بخطها بواسطة عبوة ألوان الليلة الماضية، وقد شرعت الشرطة بالتحقيق.
وعند الانتهاء من عملية التحقيق وجمع الأدلة من الموقع استدعي عمال بلدية نوف هجليل (أو نتسيرت عيليت سابقا، وعملوا على محو آثار هذه الشعارات.
كانت هذه تفاصيل خبر نوف هجليل: تحقيق برسومات "معادية للسامية" على جدران بناية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.