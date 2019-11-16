الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانيًا تسلل إلى البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل الجيش الإسرائيلي، قبل قليل مواطنًا لبنانيًا تجاوز السياج الحدودي مع لبنان واقتاده للتحقيق معه. وتشير التحقيقات الأولية أن المعتقل حاول الفرار من لبنان بسبب جرائم جنائية. تفاصيل أوفى لاحقًا...

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