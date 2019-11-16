اليمن.. جامعة أبين تدشن دورات تأهيل أعضاء هيئة التدريس

السبت 16 نوفمبر 2019

دشنت جامعة أبين، اليوم السبت، دورات تأهيل أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة في الكليات التابعة لها .



وبدأت اليوم في بمدينة زنجبار محافظة أبين فعاليات الدورة التدريبية الطرائقية الاولى لاعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة بجامعة ابين والتي يشارك فيها 21 مشاركاً من كليتي التربية بزنجبار ولودر وكلية الحاسوب وتقنية المعلومات وكلية الشريعة والقانون .

وتهدف الدورة التي تستمر ستة أيام إلى تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تربويا واكسابهم المهارات المرتبطة بعملية التدريس وتزويدهم بالاسس التربوية وطرائق التدريس ونظريات التعليم وتزويدهم بالاساليب والمهارات وطرق التدريس الحديثة.

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وفي افتتاح الدورة، أكد رئيس جامعة أبين، الدكتور محمود الميسري، على أهمية رفع مهارات وقدرات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في اطار ما يشهده العالم من تطور مهني وتقني يسهم في الارتقاء بمستويات كافة منتسبي الجامعات .. داعياً المشاركين إلى الإلتزام ببرامج الدورة التي تمهد لمختلف الدراسات الاكاديمية العليا .

بدوره، أشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور محمد السنيدي ونائب مدير مركز التدريب والتعليم المستمر والمتطور الدكتور يسلم بالليل علوي إلى أهمية هذه الدورة لتاهيل ورفع مهارات الهيئة التعليمية .. موضحين أن هذه الدورة تاتي في اطار سلسلة من الدورات التي ستنظمها جامعة ابين .

حضر الافتتاح عميد كلية التربية زنجبار الدكتور محمد فضل الميسري وعميد كلية الشريعة والقانون د محمد سيف وعميد كلية الحاسوب د.صالح الشدادي.