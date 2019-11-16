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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إلغاء رحلة عودة رئيس الوزراء إلى عدن والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
الغت الخطوط الجوية اليمنية الرحلة الخاصة التي كان يفترض أن تقل رئيس الحكومة اليمني معين عبدالملك ووفد وزاري، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن .
وبحسب مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية، فأنه تم إبلاغ الشركة، اليوم، بإلغاء الرحلة وتأجيلها حتى إشعار آخر .. مشيرة إلى أن الرحلة كان من المقرر وصولها الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت إلى عدن، وعلى متنها 25 شخصًا قادمة من الرياض .
وكان الوفد الوزاري كان ينتظر اليوم الإقلاع في ذات الرحلة الخاصة، إلا أنه تم إشعاره بتأجيل الرحلة إلى إشعار آخر لم يحدد بعد.
وبحسب إرم نيوز الإماراتي، فإن مصدراً في الشركة أكد أنه لا علم له باسباب الإلغاء .. مشيرًا إلى أن الوفد كان يتجهز للعودة لكنه تفاجأ بإبلاغه بإلغاء الرحلة وتأجيلها.
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