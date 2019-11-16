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السبت 16 نوفمبر 2019 البحسني يتفقد سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل شوارع المكلا تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم السبت، سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل الشوارع الرئيسة للمدينة . واستمع المحافظ من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق د. محمد سالم باخلعة إلى سير العمل في إعادة تأهيل خط الديس - خلف بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ، وكذا مشروع طريق الجسر الصيني - امبيخة بتمويل من البنك الدولي . ووجه المحافظ بالاهتمام بجودة العمل بموجب المواصفات الفنية وسرعة الإنجاز ، والانتقال لإعادة تأهيل شوارع منطقة الشرج والطرقات المتضررة في مدينة المكلا . Advertisements وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور في المحافظة ، والتي ستشهد تحديثاً في بنيتها التحتية خلال هذا العام والعام القادم .

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