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شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كمية من القات عبر مطار سيئون والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
مطار سيئون
أحبطت الأجهزة الأمنية في مطار سيئون الدولي بوادي حضرموت، محاولة تهريب كمية من القات عبر رحلة للخطوط الجوية اليمنية إلى جمهورية مصر العربية .
وقال مصدر عسكري، أن أفراد حماية صالة المطار من الجهاز الأمني والعسكري القوا القبض على شاب في العقد الثالث من عمره و اثناء عملية تفتيش الأمتعة تم العثور على كمية من شجرة القات.
وأشاد المصدر بالحس الأمني العالي للافراد الذين شاركوا في كشف عملية التهريب وغيرها من عمليات التهريب السابقة.
يذكر أن الأجهزة المكلفة بحماية المطار قد ضبطت الكثير من المخدرات و الممنوعات والأدوية التي يتم تهريبها من والى المطار.
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