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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين صاحب سوق قات مساعداً لمدير البحث الجنائي في تعز والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
كشفت مصادر إعلامية، عن قرار أصدره مدير أمن تعز، قضى بتكليف صاحب أحد أسواق القات مساعداً لمدير البحث الجنائي في المحافظة .
وقال موقع نيوز يمن أن مدير أمن تعز، كلف ماجد الزنقل، أحد حراس الشيخ حمود المخلافي، ومسؤول سوق قات الزنقل سابقاً، مساعداً لمدير البحث الجنائي في تعز متجاوزاً بذلك قانون شغل الوظائف في اللائحة الداخلية لقانون هيئة الشرطة والذي ينص على أن منصب مساعد مدير إدارة البحث الجنائي يندرج ضمن المجموعة الثانية الفئة الرابعة للوظائف، التي يشترط لمن أن يشغله أن تكون رتبته لا تقل عن عقيد مع 5 سنوات خبرة في المجال وتدرج وظيفي لثماني عشرة سنة.
وكان ماجد الزنقل، المعين مساعداً لمدير البحث الجنائي بتعز، عمل مرافقاً للشيخ حمود المخلافي قبل أن يشكل مجموعة مسلحة صغيرة من عناصر الإصلاح وشارك في معارك المقاومة في تعز بشكل محدود.
وحصل الزنقل على رتبة رائد في الجيش، غير أنه تم تعيينه في منصب أمني ضمن مشروع تمكين قيادات الإصلاح من كل مفاصل الدولة العسكرية والأمنية.
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