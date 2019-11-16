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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرفض قراراً أصدره الميسري والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
رفض محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، قراراً أصدره نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، بشأن تعيين مدير عام جديد لمصلحة الهجرة والجوازات في وادي وصحراء حضرموت .
وقالت مصادر محلية، أن البحسني، وجه ببقاء مدير عام الهجرة والجوازات السابق العميد عبدالماجد البرك العامري، في منصبه وعدم التعامل مع قرار الميسري كون القرار لم يمر عبر الأطر القانونية الشرعية .
وأصدر الميسري الخميس الماضي، قرارا قضى بتعيين بتكليف الرائد مساعد عبدالله بن طالب، مديرا للهجرة والجوازات بوادي وصحراء محافظة حضرموت.
وقوبل قرار الميسري برفض مسئولين امنيين في وادي حضرموت توجيهاته ببدء صرف جوازات وبطائق شخصية، معتبرين هذه الخطوة محاولة لتغيير ديمغرافي في هوية السكان الاصليين لحضرموت.
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