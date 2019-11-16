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بدء ورشة عمل حول التوصيف القانوني لجرائم الإنترنت في عدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ورشة عمل حول التوصيف القانوني لجرائم الإنترنت في عدن والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019

بدأت اليوم في عدن، فعاليات ورشة عمل حول " التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت" التي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

 

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ويناقش 30 من مشاركاً من القضاة وممثلي النيابات العامة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام لتوصيف القانوني لجرائم الانترنت الإلكترونية، وأركان وصور الجرائم المعلوماتية، والأدلة الإلكترونية وحجيتها على الإثبات.

 

كما تناقش الورشة التي أقيمت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مدى قبول القضاء اليمني بالدليل الإلكتروني في اطار نظرية الإثبات الجنائي، والفئات الأكثر عرضة لجرائم الانترنت.

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