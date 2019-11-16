شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. بدء تدريب 12 من موظفي السجون على المهارات الإجتماعية والضغوط النفسية والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة الترديبية الرابعة لموظفي السجون حول المهارات الإدارية والإجتماعية والضغوط النفسية والمهنية والتي تنظمها مصلحة التأهيل والإصلاح، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .

Advertisements ويشارك في الدورة التي تستمر خمسة أيام 12 مشارك ومشاركة من العاملين في ادارة السجون في محافظات عدن ولحج وابين والضالع وتعز . وتهدف الدورة الى التعرف على مجال التعاون بين المصلحة والمنظمة وبناء قدرات وتنمية مهارات موظفي السجون وذلك ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن ، الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) الذي يستهدف تدريب (123) شخص من العاملين في السجون من خلال (٨) ورش تدريبية .

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