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شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة يرد على المناطقيين : عدن الجنوب والجنوب عدن والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، رداً نارياً لمن وصفهم بالمناطقيين والمتاجرين بمعاناة عدن .
وقال شطارة في منشور له على الفيسبوك، "عدن صارت حائط مبكى ، لبعض من يعتقدون انهم وكلائها من الانتهازيين والمتاجرين بمعاناتها وللمناطقيين ، وللمبتزين والفاشلين ايضا" .. لافتاً إلى أنه قال ذات يوم "عدن هي الجنوب والجنوب هو عدن"، ولا تستطيع أي مدينة على منازعتها هذه المكانة و هذا التميز .
ودعا شطارة الجميع إلى أن يكونوا جنوبيين مشروعهم الجامع هو الجنوب اولا ، والدستور الذي يرفع من كرامة وحياة الإنسان وتفعيل القانون واستقلال القضاء ثانيا .. مؤكداً أن عدن ستزدهر عندما يكون الخطاب جامع لا يفرق .
وقال "فلهذا تميزت عدن انها جمعت وسكنت قلوب من عاشوا فيها ، توني بيس انموذجا كان فرنسيا وعشق عدن فبنى من ثروته معالم فيها .. فلماذا اليوم ننفر من يعشق عدن من الجنوبيين او الشماليين لتعمييرها وامتصاص شبابها العاطل إلى سوق عمل ، لماذا هذه الأصوات المتباكية لا تظهر الا حينما تتعافى عدن ، عندما نريد أن نبني دولة أساسها القانون وهدفها الإنسان والرقي بمستوى حياته وتوفير البنية التحتية والخدمات الضرورية" .
وأضاف "عدن بحاجة الجميع عندما تأتي الدولة الجنوبية، حتى الرأسمال الشمالي يجب طمانته بدولة جنوبية يسودها العدل والاقتصاد الحر .. دولة يقول المواطن فيها انا جنوبي وأفتخر .. دولة ترتقي بمعايير الكفاءة والخبرة والعلم والمواطنة المتساوية ، لا بالمعايير الضيقة المدمرة والكابحة لطموح الشباب الحالمين بمستقبل مزدهر وآمن .. علينا أن نفكر بالمستقبل وبشبابنا وببناء دولة تسعنا جميعا ، فلتكن عدن وروح مدنيتها وعبق تاريخها المتسامح نقطة انطلاقة لهذا المشروع الجنوبي الضامن للجميع" .
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