شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل 18 شخصا بتفجير إرهابي قرب الحدود التركية والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 أودى تفجير بحياة عشرة 18 شخصا في مدينة الباب بشمال سوريا قرب الحدود التركية اليوم السبت، بحسب ما قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

Advertisements ولم تتضح على الفور الجهة التي نفذت الهجوم. وكانت تركيا ومقاتلو معارضة سوريون متحالفون معها شنوا ثلاث هجمات منفصلة في شمال سوريا ضد فصائل كردية مسلحة في المنطقة وسيطروا على منطقة عند الحدود التركية بما في ذلك مدينة الباب.

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