اتحاد المزارعين بالنجف يهدد بغلق سايلوات المحافظة

ونقل عضو الجمعيات الفلاحية جبار حسين في حديث لـ الخليج 365، عن الاتحاد قوله، إنه "سيتم غلق السايلوات في النجف وعددها اربعة أن لم تستجب لمطالبات الفلاحين بتسلم محصول الشلب بمواصفاته الموجودة".

وأضاف أن "مركبات المحصول تقف امام الأبواب منذ أيام وترفض المخازن استلام المحصول بحجة عدم مطابقته لشروط وزارة التجارة".

