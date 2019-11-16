اتحاد المزارعين بالنجف يهدد بغلق سايلوات المحافظة

هدد اتحاد المزارعين في محافظة النجف، السبت، بغلق السايلوت في المحافظة بحال عدم الاستجابة لمطالب الفلاحين بتسليم محصول الشلب بمواصفاته الموجودة.
ونقل عضو الجمعيات الفلاحية جبار حسين في حديث لـ الخليج 365، عن الاتحاد قوله، إنه "سيتم غلق السايلوات في النجف وعددها اربعة أن لم تستجب لمطالبات الفلاحين بتسلم محصول الشلب بمواصفاته الموجودة".
وأضاف أن "مركبات المحصول تقف امام الأبواب منذ أيام وترفض المخازن استلام المحصول بحجة عدم مطابقته لشروط وزارة التجارة".
وأضاف أن "مركبات المحصول تقف امام الأبواب منذ أيام وترفض المخازن استلام المحصول بحجة عدم مطابقته لشروط وزارة التجارة".
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