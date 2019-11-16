الشرطة الاتحادية تصدر أوامر بشأن المنتسبين من ذوي الشهداء

اعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، عن اصدار أوامر بشأن المنتسبين من ذوي الشهداء الذين لديهم أوامر ادارية بالنقل خارج ملاك. وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط يصدر أوامر بإنفكاك جميع المنتسبين من ذوي الشهداء الذين لديهم أوامر ادارية بالنقل خارج ملاك الشرطة الاتحادية".



وأضافت الشرطة الاتحادية أن "عددهم يبلغ ١٤٠ منتسباً".

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