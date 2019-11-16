السلطات التركية تعلن توقيف25 شخصاً من أقارب البغدادي

وذكرت النيابة العامة في ولاية قرشهير في بيان، أن "قوات الأمن أوقفت 11 مشتبها به في هذه الولاية، و5 في ولاية صامسون، و3 في ولاية أوردو، و6 بولاية شانلي أورفة، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن أنشطة داعش".وقررت محكمة صلح الجزاء التركية في ولاية قرشهير حبس أربعة من أقارب البغدادي على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى "داعش".

وأوضح البيان أن "مديرية أمن قرشهير استجوبت الموقوفين وأحالتهم إلى محكمة صلح الجزاء، التي قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وسلمت مديرية الأمن بقية المشتبه بهم الـ21، بينهم طفلان، إلى ولاية قرشهير لإرسالهم إلى مركز ترحيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 27 تشرين الأول الماضي، أن زعيم تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، قتل بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مشيراً إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث أنهى حياته و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

