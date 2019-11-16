بالصور.. مزارعون يعتصمون أمام السايلوات ومخازن تسلم الحبوب في النجف

تنشر الخليج 365، صوراً لاعتصام مزارعين أمام السايلوات أو مخازن تسلم الحبوب في النجف بسبب عدم تسلمها المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الشلب.
وقال رئيس فرع النجف لاتحاد الفلاحين احمد سوادي حسون في حديث لـ الخليج 365، إن "المزارعين اعتصموا أمام السايلوات أو مخازن تسلم الحبوب في النجف بسبب عدم تسلمها المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الشلب بحجة مخالفته شروط الوزارة التي تنص على أن يكون نسبه الحبة الحمراء لايتجاوز 12%".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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