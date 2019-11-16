المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران يقرر تطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين بالكامل وبنجاح

أكدت السلطات الإيرانية الثلاث خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين داعية جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.
وأضافت "السلطات تؤكد أن هدف الخطة إيجاد العدالة الاجتماعية لـ60 مليون إيراني من محدودي الدخل؛ ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد؛ وإدارة استهلاك الوقود"، مشيرة الى أن "نائب رئيس السلطة القضائية في الاجتماع يؤكد على أن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة".
وتابعت، أن "رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني يدعو في الاجتماع جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة"، منوهة الى أن "الاجتماع يؤكد على دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل".
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