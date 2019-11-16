بالصور.. الخلاني والسنك والتحرير الآن

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لساحتي الخلاني والتحرير وجسر ومرآب السنك وسط بغداد. وتظهر الصور ادناه تواجد اعداد كبيرة من المتظاهرين في هذه المناطق، مع توقف الاحتكاك بالقوات الامنية، فيما لم تقم الاخيرة بالقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع حتى الان. Advertisements

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