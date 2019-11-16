حقوق الانسان النيابية تصدر بيانا بشأن اغتيال الناشط عدنان رستم

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننبه الحكومة بخطورة امراغتيال وخطف الناشطين، ونكرر مخاوفنا بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية".

ودعت اللجنة، الاجهزة الامنية الى "كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية"، مطالبة، منسقي التظاهرات بـ"الحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر".



وافاد مصدر امني، اليوم السبت، باغتيال ناشط مدني في منطقة الحرية شمال غربي العاصمة بغداد.