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حقوق الانسان النيابية تصدر بيانا بشأن اغتيال الناشط عدنان رستم

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أصدرت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، بيانا بشأن اغتيال الناشط عدنان رستم، فيما طالبت منسقي التظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننبه الحكومة بخطورة امراغتيال وخطف الناشطين، ونكرر مخاوفنا بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية".

ودعت اللجنة، الاجهزة الامنية الى "كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية"، مطالبة، منسقي التظاهرات بـ"الحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر".


وافاد مصدر امني، اليوم السبت، باغتيال ناشط مدني في منطقة الحرية شمال غربي العاصمة بغداد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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