بعد الشلامجة.. توقف حركة المسافرين في منفذ الشيب الحدودي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن توقف حركة المسافرين في منفذ الشيب الحدودي.
وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "منفذ الشيب الحدودي يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط، اما فيما يخص حركة المسافرين فقط تم توقف حركتهم من العراق باتجاة ايران".
واضاف ان "ذلك جاء ذلك بناءً على طلب الجانب الايراني بسبب الاحتجاجات الموجودة في الجانب الايراني"، مشيرا الى ان "جميع المسافرين الذين يرمون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون اي تأخير".
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