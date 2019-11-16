حمدوك: السلام والمحاسبة على رأس أولويات الحكومة السودانية

أعلن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، أن حكومته تضع قضايا تحقيق السلام ومكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، على رأس أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.



وافتتح حمدوك، السبت أعمال مؤتمر "نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان" الذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي، ووزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقال حمدوك إن المؤتمر سيتناول عددا من القضايا التي تعد من صميم قضايا الانتقال والمتمثلة في وضع الأسس لسودان المستقبل من خلال بحث قضايا الاقتصاد الكلي والحكم الرشيد وإدارة الموارد الطبيعية والحوكمة والمؤسسات والبنيات التحتية المستدامة، بجانب دور القطاع الخاص في التنمية بجانب قضايا الجندرة وسياسات التنمية الاجتماعية.



واستعرض حمدوك خلال كلمته أمام المؤتمر برامج وأولويات الحكومة المدنية الانتقالية، مبينا أن حكومته مهتدية بشعار الثورة العظيم "حرية وسلام وعدالة" الذي يمثل المرشد لبرنامج الفترة الانتقالية.

وأكد أن إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، على رأس أولويات برنامج الحكومة، إلى جانب إشاعة الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الإنسان ووضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان، وضمان تعزيز حقوق النساء في كل المجالات، مع التمثيل العادل والمستحق في هياكل الحكم، خلال الفترة الانتقالية.



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وأضاف: "مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، بجانب إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة تمثل أيضاً أولوية خاصة وأن تركة 30 عاماً لا يمكن حلها بين يوم وليلة".





وأشار إلى أن أول زيارة له عند تقلده منصبه كانت إلى جوبا حيث جاءت الزيارة في إطار هذه الأولويات، مشيرا إلى رمزية العلاقة مع جنوب السودان وإلى لقاءاته مع قيادات الحركات المسلحة التي تعد جزءا أصيلا من ثورة 19 ديسمبر.



وأضاف: "بدأنا خطوات عملية لبناء السلام، الظروف مواتية لتحقيق السلام بفضل هذه الثورة المجيدة"، مبينا أن توفر الإرادة والعمل المشترك سيفضي في النهاية إلى تحقيق السلام.



وقال حمدوك إن من الأولويات أيضاً معالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة، مشيراً إلى ما تعيشه البلاد من معاناة بسبب الغلاء والتضخم وتدهور سعر العملة الوطنية وأزمة المشتقات البترولية ومشكلة المواصلات.

وتابع: "أولوياتنا كذلك وضع اللبنات الصلبة لبناء اقتصاد مستدام يقوم على الإنتاج"، مبينا أن السودان غني بالموارد الطبيعية التي تعمل الحكومة على حسن إدارتها ما يجنبها الهبات والعطايا.