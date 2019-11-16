محكمة البشير تحدد يوم 14 من الشهر المقبل للنطق بالحكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت المحكمة السودانية التي تباشر محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بالفساد، يوم 14 من الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

ويأتي هذا بعد انتهاء المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت بالخرطوم، من سماع شهود الدفاع في تهم "الثراء الحرام"، والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

كما أظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة أرض سكنية في العاصمة الخرطوم.