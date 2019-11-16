مقتل قياديين في داعش بكركوك شمال العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، قتل قياديين اثنين بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوة من عناصر الاستخبارات والأمن تمكنت من تعقب ورصد تحركات عناصر داعش الإرهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك التي يختبئون فيها بإحدى القرى الزراعية.

وأضافت أن القوة نجحت في قتل اثنين من القيادات الإرهابية ودمرت وكرهما وضبطت المواد الموجودة بداخله.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية.

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وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي، القبض على 4 من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل شمال البلاد.





وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق، لا تزال عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

ويحاول داعش العودة إلى العراق بعد فقدان خلافته المزعومة؛ حيث شهدت عدة محافظات سلسلة من الهجمات خلال الأشهر الأخيرة، رغم العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها القوات العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على التنظيم الإرهابي.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على "داعش" بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/ تموز 2017.

وتكبّد "داعش" خسائر كبرى في الأشهر الأخيرة؛ أبرزها انهيار ما أطلق عليه "خلافة" التنظيم ومقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية داخل الأراضي السورية الشهر الماضي.