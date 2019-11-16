العراق يغلق حدوده الجنوبية مع إيران أمام المسافرين بعد طلب من طهران

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رويترزالسبت 2019/11/16 03:16 م بتوقيت أبوظبي
عدد من المتظاهرين العراقيين - أرشيفية
قال مصدر أمني عراقي ودبلوماسي إيراني إن حكومة بغداد أغلقت معبر شلمجة الحدودي الجنوبي مع إيران أمام المسافرين من الدولتين اليوم السبت.
وذكر المصدر الأمني أن طهران طلبت إغلاق المعبر بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين.
وقال المصدر الأمني العراقي والدبلوماسي الإيراني إن الحدود ستظل مغلقة لحين إشعار آخر، لكن الإجراء لن يؤثر في حركة السلع أو التجارة.
وكانت الاحتجاجات الشعبية اندلعت في عدة مدن إيرانية، مساء الجمعة، أبرزها العاصمة طهران، ومشهد، وشيراز، بسبب رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وسعت قوات الأمن الإيرانية، حسب شهود عيان، لإخماد المظاهرات المشتعلة باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة لكنها فشلت، واندفع الشباب الإيراني إلى الشوارع، حيث ردد المتظاهرون هتافات منددة بالقرار ومناهضة للنظام.
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