التوقيع على مذكرة للتوأمة بين مدارس الإمارات والبحرين المنتسبية لليونسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وقعت الإمارات والبحرين اليوم السبت على مذكرة تفاهم، في إطار الجهود الرامية إلى توثيق صلة التعاون بين الطرفين، وصولاً إلى تحقيق التوأمة تعليمياً بينهما ضمن مشروع المدارس المنتسبة إلى اليونسكو، وهو ما سيسهم في تكريس مستويات جديدة من الوعي لدى المعلمين والطلبة بأهمية أهداف التنمية المستدامة، وتوفير منصة مشتركة لتحقيق تطلعات البلدين في تعزيز أطر التعليم، وتنمية جوانبه ومساراته ونواتجه.



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جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس، حيث وقع المذكرة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و معالي الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، حسبما أفادت وكالة وام .

ووفقا لبنود المذكرة، تم تحديد آلية عمل مشروع التوأمة بين الجانبين من خلال قيام كل طرف باختيار مدرسة، ليتم لاحقاً تطبيق المشروع فيها، بجانب تفعيل مسارات العمل والتعاون التي سيتم الاتفاق عليها والفترة الزمنية الخاصة بالمشروع، فضلاً عن تفعيل آليات التواصل بين الفئات المستهدفة بغرض تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين إلى جانب قيامهما بالإشراف على المشاريع وعرضها دوريا ومشاركة النتائج وفقا للآليات المتفق عليها.

ويشتمل مشروع التوأمة، على تنظيم برنامج تدريبي يستهدف المشرفين على المشروع من كلا الجانبين، على أن تتم استضافة الفائزين الذين يتم اختبارهم لعرض تجاربهم ومشاريعهم في ختام المشروع في البلدين، بما يحقق مبدأ تعميم المنفعة والهدف الرئيسي منها، والمتمثل في تعريف الطلبة بأهمية أهداف التنمية المستدامة، ودورها في تحسين جودة حياة المجتمعات في عدة جوانب حيوية .