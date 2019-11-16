شركة بريطانية تُطلق ما أسمته "أفضل سماعة لاسلكية في العالم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

أطلقت شركة "لين" سماعتها Series 3 اللاسلكية الجديدة خلال عام 2020 بسعر يبلغ 2950 جنيها استرلينيا. وأوضحت الشركة البريطانية أن السماعة Series 3 الجديدة تعتبر توليفة بين السماعات اللاسلكية وأنظمة الصوت الهاي فاي، وتروج لها بأنها "أفضل سماعة لاسلكية في العالم". وتمتاز السماعة اللاسلكية الجديدة بجودة صوت فائقة من خلال الاعتماد على موالف النغمات الحادة Silk Dome 19 ملم وموالف النغمات العميقة والمتوسطة Long Throw 160 ملم مع وحدتين من مضخم الصوت بقدرة 100 وات من الفئة D. وأشارت الشركة البريطانية إلى أن السماعة اللاسلكية الجديدة تأتي بوزن 6.9 كجم، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية بها على منفذ HDMI-ARC وتقنية البلوتوث وشبكة WLAN اللاسلكية، بحيث يمكن تشغيلها في أنظمة السينما المنزلية أو تشغيل الموسيقى عن طريق التطبيق الخاص بالسماعة أو عبر تقنية أبل AirPlay. ويتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق 6 أزرار موجودة على الجانب العلوي للسماعة، ويبلغ معدل استهلاك الكهرباء في وضع الاستعداد 11 وات.

