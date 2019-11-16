ترامب يهاجم السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

أدلت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، أمس الجمعة، على مدى أكثر من 5 ساعات، بشهادتها أمام الكونغرس خلال الجلسة العامة الثانية منذ بدء التحقيق الهادف إلى إقالة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وبعد ساعة من بداية شهادتها، نشر ترامب تغريدة استهدف فيها هذه الدبلوماسية التي تتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة المهنية، وكتب "في كل مكان ذهبت إليه ماري يوفانوفيتش، انقلبت فيه الأمور، لقد بدأت في الصومال، وانظروا كيف انتهى الأمر هناك". وأضاف "الرئيس الأمريكي يملك حقاً مطلقاً في تعيين السفراء"، مشدداً على أن لديه سياسة خارجية قوية وشديدة، مختلفة كثيراً عن سياسات الإدارات السابقة. وإذ ساد الذهول داخل القاعة، قام الديموقراطيّ الذي يقود التحقيق، بمقاطعة الشهادة لكي يبلغ يوفانوفيتش بأنّ رئيس الولايات المتحدة قد شنّ للتوّ هجوماً ضدّها، وقد فوجئت يوفانوفيتش بكلام ترامب، وردّت بعد التفكير لبضع ثوان قائلةً "لا أعتقد أنه كانت لديّ تلك القدرة، سواء في مقديشو بالصومال، أو في أيّ مكان آخر"، وأضافت "هذا أمر مخيف جداً". وتم استدعاء يوفانوفيتش على وجه السرعة إلى واشنطن في مايو(أيار) الماضي بعد أن تعرضت لحملة تشهير قادها محامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، وعند افتتاح الجلسة، أشاد الديمقراطي آدم شيف بدبلوماسية مثالية تحظى باحترام كبير شكلت عقبة أمام سعي الرئيس لتحقيق أهداف شخصية وسياسية. وتعهدت يوفانوفيتش عدم "الانحياز سياسياً" وأكدت أنها خدمت الولايات المتحدة طوال 33 عاماً وكان هذا هدفها الوحيد، والديمقراطيون مقتنعون بأن جولياني وضع الأساس للمكالمة الهاتفية في 25 يوليو(تموز) الماضي، حين طلب الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني التحقيق حول جو بايدن، المرشح الأوفر حظاً لمواجهته في الانتخابات الرئاسية 2020. وأسفر الكشف عن المكالمة إثر تدخل مخبر غامض عن قرار المعارضة فتح تحقيق ضد ترامب المتهم بإساءة استخدام صلاحياته لأغراض شخصية، وهذه الآلية المنصوص عليها في الدستور، تم استخدامها فقط ضد 3 رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة دون عزل أي منهم. ومن المتوقع أن يحتفظ ترامب بمنصبه، نظراً إلى الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ المسؤول عن محاكمة الرئيس، لكن الموافقة المحتملة على اتهامه (عزله) في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين ستلقي بظلالها على حصيلته عندما يسعى لولاية ثانية. وبعد أكثر من 10 جلسات استماع مغلقة، بدأ مجلس النواب بعقد جلسات استماع علنية الأربعاء الماضي.

