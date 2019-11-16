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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستوى التأييد لمساءلة ترامب لم يتغير بعد بدء الجلسات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
أشار استطلاع "لرويترز/إبسوس" إلى أن جلسات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلفزيونية التي بدأت هذا الأسبوع في مجلس النواب لم تغير على ما يبدو آراء كثيرين بشأنه، مع استمرار التأييد الشعبي لمساءلته تمهيداً لعزله على نفس المستوى قبل وبعد إدلاء أول دبلوماسيين أمريكيين بأقوالهم. وأظهر الاستطلاع العام الذي أجري من خلال الإنترنت ابتداء من أول أمس الخميس وحتى صباح أمس الجمعة، أن 44% من الراشدين الأمريكيين قالوا إنه "يجب مساءلة ترامب"، في حين قال 40% إنه "يجب عدم مساءلته". وكان استطلاع مماثل قد أجري في وقت سابق من الأسبوع، وأظهر تأييد 45% لمساءلة ترامب واعتراض 42% على ذلك.
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