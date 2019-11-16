شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظاهرات في إيران بعد زيادة كبيرة في أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 تجري تظاهرات اليوم السبت في العديد من المدن الإيرانية كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود. وقالت الوكالة إن "التظاهرات كبيرة في مدينة سيرجان (وسط)، حيث هاجم أشخاص مستودعاً للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه".





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