وصول امرأتين ألمانيتين تم ترحيلهما من تركيا إلى مدينة فرانكفورت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

وصلت امرأتان ألمانيتان تم ترحيلهما من تركيا مساء أمس الجمعة لى مطار فرانكفورت، حسبما قال متحدث باسم الشرطة. وأوضح المتحدث إنهما وصلتا على متن طائرة تركية وعبرا من قسم مراقبة الحدود، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الألمانية هي التي ستحدد ما سيحدث للمرأتين بعد ذلك، وأفادت مصادر أمنية بأن مسؤولين من الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية كانوا على متن الطائرة. وذكرت وكالة الأنباء التركية الخاصة (دي إتش أيه) في وقت سابق أن المرأتين اللتين رحلتا مساء أمس مقاتلتان أجنبيتان ضمن جماعات الإرهاب تحملان الجنسية الألمانية. وكانت تركيا أعلنت يوم الإثنين الماضي عن ترحيل العديد من الألمان الذين يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، وتم إبلاغ السلطات الألمانية بوصول امرأتين ليلة أمس إلى ألمانيا. وكشفت مصادر أن إحدى المرأتين ولدت عام 1998 ونجحت في الهرب من سجن مخيم الهول في سوريا الذي يحرسه أكراد، ثم أقامت في مدينة غازي عنتاب التركية ضمن المتحفظ عليهم للترحيل، كما رحلت معها امرأة من مدينة هانوفر على متن نفس الطائرة، كانت قد توجهت من معسكر عين عيسى إلى تركيا بعد فتح السجن وتسريح من فيه. وكانت أسرة ألمانية عراقية مكونة من 7 أفراد رحلت من تركيا إلى برلين أول أمس الخميس، وتصنف هذه الأسرة بأنها تنتمي إلى التيار السلفي الجهادي في مدينة هيلدسهايم الألمانية.

