العراقيون للإيرانيين: مشكلتنا مع النظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

بعث متظاهرو العراق اليوم السبت، رسالة بعدة لغات إلى الشعب الايراني، بشأن طبيعة الاحتجاجات التي يشهدها العراق والشعارات المتعلقة بإيران التي يرفعها بعض المحتجين أحياناً. ووفقاً لموقع "ناس نيوز" الإخباري، قال بيان من الساحة "تشاهدون في هذه الأيام الانتفاضة العراقية وتستمعون لهتافات الشباب العراقي المحتج ضد حكومته، وكثير من هذه الهتافات يرد فيها ذكر إيران". وأضاف "يهمنا أن تعلموا أننا لا نضمر للشعب الإيراني إلا المودة، وأن مشكلتنا مع النظام الإيراني الذي يدعم الفاسدين والمجرمين والقتلة في وطننا"، وتابع "نتطلع للتخلص من حكامنا اللصوص، كما نتطلع لعلاقات قوية وراسخة مع أشقائنا الإيرانيين الذين يستحقون نظام حكم عادلاً ومتحضراً". وتشهد مدن طهران وشيراز وأصفهان وتبريز، احتجاجات على رفع السلطات الإيرانية أسعار الوقود 3 أضعاف، ورداً على تصريحات الرئيس حسن روحاني الذي دافع عن القرار.

