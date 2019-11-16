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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفغانستان: استسلام 615 من الدواعش وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أن 615 مسلحاً داعشياً على الأقل استسلموا للقوات الأفغانية، مع أفراد أسرهم في إقليم ننكارهار شرق أفغانستان حتى الآن. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن 18 مقاتلاً من داعش استسلموا أخيراً للقوات الأفغانية في إقليم ننكارهار، مع أفراد أسرهم، من بينهم 24 امرأة و31 طفلاً. وأضاف البيان أن مسلحي داعش يستسلمون للقوات الأفغانية، وسط تصاعد الضغوط من قبل القوات الأفغانية لقمع الجماعة الإرهابية في الإقليم. ووصفت الوزارة العمليات العسكرية والضغوط من قبل القوات الأفغانية ضد الجماعة الإرهابية بأنها غير مسبوقة. وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الأمن ستتعامل مع المسلحين في ضوء القوانين المعمول بها في البلاد.
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