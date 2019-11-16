تركيا تعزل أربعة رؤساء بلديات أكراد لمزاعم بالإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

عزلت تركيا أربعة رؤساء بلديات، اليوم السبت، وعينت آخرين مكانهم في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته الحزب بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني مما أدى لمقاضاة آلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وبعض زعمائه. وينفي الحزب هذه الصلات. وعزلت السلطات رؤساء بلديات مازيداج وصور وديريك في إقليم ماردين جنوب شرق البلاد وعينت بدلاء لهم اليوم السبت. كما عزلت رئيس بلدية سروج في إقليم شانلي أورفا مما يرفع عدد رؤساء البلديات الذين جرى عزلهم بعد انتخابهم هذا العام إلى 24. ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي العديد من المدن في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد. ويقول الحزب إنه "هدف لمخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه". وحزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد في البرلمان التركي الذي يعارض هجوماً بدأته تركيا في شمال شرق سوريا يوم التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)

