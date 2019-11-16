الاعتداء على سيارات المارة في خلدة

اعتدى بعض قاطعي الطريق على سيارات المارة في منطقة خلدة، وقد انتشر مقطع ​فيديو​ على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه احد الاشخاص وهو يحاول الفرار بعد الاعتداء عليه داخل سيارته.

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