قائد الجيش عرض مع هارون ووفد مستوردي الادوية مشاكل القطاع الصحي

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ يرافقه وفد من مستوردي ​الأدوية​ والمعدات الطبية، وتم البحث في الصعوبات التي يتعرض لها القطاع في الوقت الراهن.



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