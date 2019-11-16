اعلن رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة انه ومنذ استقالة حكومة سعد الحريري، فإنّه كان من المفترض أن يبادر الرئيس ميشال عون بالدعوة الى استشارات نيابية ملزمة. لكن ما جرى كان التفافاً على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافاً للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية، وفي ذلك افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف الذي يفترض أن يصار إلى تكليفه بنتيجة تلك الاستشارات الملزمة ويقوم هو بإجراء المشاورات مع النواب.
واشار السنيورة في تصريح تلفزيوني، الى انه عبر رؤساء الحكومات السابقين عن موقفهم بأن الشخص الأنسب والأفضل ليتولى هذه المسؤولية في ظل هذه الظروف الدقيقة والصعبة هو سعد الحريري. هذا ليس تقليلا من شأن أي شخص آخر يمكن ترشيحه، بل هو استنادا الى الرمزية الوطنية التي يتمتع بها الرئيس الحريري والخبرة والقدرة اللتان يتحلى بهما، بما يمكنه من مواجهة المصاعب الكبرى التي يتعرض لها لبنان. واكد أنه ليس لدينا وقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة إيجابية ومن أنها لا تتجاوب مع اللبنانيين المنتفضين والراغبين في إيجاد حلول حقيقية لكي تضبط الأوضاع وتضع لبنان مرة ثانية على المسار الذي يؤدي الى استعادة وتعزيز الثقة التي انحسرت بين اللبنانيين والدولة اللبنانية وبين اللبنانيين والحكومات اللبنانية وكذلك بينهم ويبن المجتمع السياسي إلى الصفر.
كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة: المشاورات الجانبية افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف الذي يفترض أن يصار إلى تكليفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.