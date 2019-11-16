الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي ّ للمتوسّط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات وتتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة في المناطق الداخلية و الجنوبية ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يبدأ الطقس بالتحسّن التدريجي اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد:قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبداية انخفاض بالرطوبة ​النسبية​.

الإثنين:قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل.

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