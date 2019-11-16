توقيف اثيوبية لإقدامها على سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ 20 الف دولار

اشارت المـديريـة العــامة لقـوى ​الأمن الداخلي​ ـــ شعبة العلاقـات العامـة في بيان الى انه "بتاريخ 4/10/2019 إدّعت إحدى المواطنات لدى ​القضاء​ المختص على عاملة منزليّة من الجنسية الاثيوبيّة مجهولة الهوية _تستخدمها لساعات عمل محددة_ بجرم سرقة مجوهراتها التي قدّرت قيمتها بحوالي /20/ ألف ​دولار​ أميركي، وذلك من داخل منزلها الكائن في محلة ​السبتية​ – ​المتن​".

ولفتت الى انه نتيجةً للتحريات والإستقصاءات المكثّفة، من قبل عناصر فصيلة ​الجديدة​ في وحدة الدرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة المدّعى عليها ومكان إقامتها -في محلة الدكوانة- الذي تركته إلى جهةٍ مجهولةٍ، لتتوارى عن الأنظار. ومن خلال المتابعة التي قامت بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، توصّلت إلى تحديد مكان تواري المشتبه بها، في محلّة ​كرم الزيتون​ – ​الأشرفية​، حيث قامت قوة من المفرزة المذكورة بمداهمته بتاريخ 12/11/2019، وأوقفت المدّعى عليها، وتدعى: م. ك. (مواليد عام 1988، اثيوبيّة).

واوضحت انه بالتحقيق معها، اعترفت بما نسب إليها، وضُبط بحوزتها قسماً من المجوهرات المسروقة، كما جرى ضبط القسم الآخر لدى أحد الأشخاص في محلة البوشرية، كانت قد أودعته لديه على سبيل الأمانة. وأعيدت المسروقات إلى المدّعية، وأودعت الموقوفة القضاء المختص بناءً على إشارته.