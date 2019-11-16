اشار المحامي وديع عقل الى ان ورقة القوة عند رئيس الجمهورية انه يعرف الارض وهو حريص على ايجاد الحلول، واكد ان التيار الوطني الحر لم يقفل اي ملف فساد بل وثقنا هذه الملفات ونقلناها الى القضاء. واوضح ان هناك ملفات فساد توازي مليارات الدولارات، وهذه الاموال يمكن استردادها ونحن نعرف اين هي.
ولفت عقل في حديث تلفزيوني، الى ان مرفأ بيروت يدار بإدارة هجينة منذ 20 سنة، وحين فتحنا الملف نزل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ووزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس تحدثوا بمؤتمر صحفي واعطيا المرفأ براءة ذمة. واوضح انه حين فتح رئيس الجمهورية ملف المرفأ ارتفع رقم واردات المرفأ من 4 مليون دولار الى 80 مليون دولار. واكد ان ملف المرفأ لليوم لم يتحرك.
واعتبر ان السوق الحرة هي احد كوارث الفساد في الدولة، ومحمد زيدان هو شريك رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، وبعد فتح الملف ارتفع من 17 مليون دولار الى 100 مليون دولار مداخيل للدولة. واوضح انه تم تحويل الملف الى القضاء والمدعي العام "نيم" الملف. واكد ان لبنان بلد مافيا وهناك فريق فاسد حكم الدولة 20 الى 30 سنة.
اضاف "اهنئ اللجان النيابية التي تعمل منذ سنة لتوقيف من يقف خلف مجرور رملة البيضاء الذي عاد وانفجر بالامس".
كانت هذه تفاصيل خبر وديع عقل: اهنئ اللجان النيابية التي تعمل منذ سنة لتوقيف من يقف خلف مجرور رملة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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