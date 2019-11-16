وديع عقل: اهنئ اللجان النيابية التي تعمل منذ سنة لتوقيف من يقف خلف مجرور رملة البيضاء

اشار المحامي ​وديع عقل​ الى ان ورقة القوة عند ​رئيس الجمهورية​ انه يعرف الارض وهو حريص على ايجاد الحلول، واكد ان ​التيار الوطني الحر​ لم يقفل اي ملف فساد بل وثقنا هذه الملفات ونقلناها الى ​القضاء​. واوضح ان هناك ملفات فساد توازي مليارات ال​دولار​ات، وهذه الاموال يمكن استردادها ونحن نعرف اين هي.

ولفت عقل في حديث تلفزيوني، الى ان ​مرفأ بيروت​ يدار بإدارة هجينة منذ 20 سنة، وحين فتحنا الملف نزل رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ووزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​ تحدثوا ب​مؤتمر​ صحفي واعطيا المرفأ براءة ذمة. واوضح انه حين فتح رئيس الجمهورية ملف المرفأ ارتفع رقم واردات المرفأ من 4 مليون دولار الى 80 مليون دولار. واكد ان ملف المرفأ لليوم لم يتحرك.

واعتبر ان ​السوق الحرة​ هي احد كوارث ​الفساد​ في ​الدولة​، و​محمد زيدان​ هو شريك رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​، وبعد فتح الملف ارتفع من 17 مليون دولار الى 100 مليون دولار مداخيل للدولة. واوضح انه تم تحويل الملف الى القضاء والمدعي العام "نيم" الملف. واكد ان ​لبنان​ بلد مافيا وهناك فريق فاسد حكم الدولة 20 الى 30 سنة.

اضاف "اهنئ ​اللجان النيابية​ التي تعمل منذ سنة لتوقيف من يقف خلف مجرور رملة ​البيضاء​ الذي عاد وانفجر بالامس".