أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان أننا نفتخر ونعتز لأننا من بلد المقاومة الذي حقق إنتصارات عديدة في لبنان، وما كانت هذه الإنتصارات لتتحقق لولا الإجماع اللبناني، إن كان ضد العدو الصهيوني أو العدو التكفيري. فنحن في لبنان نتغنى دائما بمعادلة "الشعب والجيش والمقاومة" التي نعتبرها الحافظة للبنان ضد الأعداء.
وأضاف الشيخ القطان من المؤتمر العالمي للوحدة الأسلامية المنعقد في عاصمة الجمهورية الأسلامية الإيرانية طهران، "على العلماء وخاصة علماء المقاومة حفظ الفكر المقاوم الذي نحتاج اليه ليس فقط في لبنان، بل في كل بلد يعاني من إغتصاب لأرضة ومقدساتة، فنحن نعتبر أن المقاومة هي دين كل إنسان حر على وجه هذه الأرض، ونحن كما نؤيد حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، كذلك نؤيد المقاومة والجهاد والدفاع عن الأرض في كل مكان".
كانت هذه تفاصيل خبر القطان: نفتخر ونعتز لأننا من بلد المقاومة الذي حقق إنتصارات عديدة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.