القطان: نفتخر ونعتز لأننا من بلد المقاومة الذي حقق إنتصارات عديدة في لبنان

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ أننا نفتخر ونعتز لأننا من بلد ​المقاومة​ الذي حقق إنتصارات عديدة في ​لبنان​، وما كانت هذه الإنتصارات لتتحقق لولا الإجماع اللبناني، إن كان ضد العدو الصهيوني أو العدو التكفيري. فنحن في لبنان نتغنى دائما بمعادلة "الشعب و​الجيش​ والمقاومة" التي نعتبرها الحافظة للبنان ضد الأعداء.

وأضاف الشيخ القطان من المؤتمر العالمي للوحدة الأسلامية المنعقد في عاصمة ​الجمهورية​ الأسلامية الإيرانية ​طهران​، "على العلماء وخاصة علماء المقاومة حفظ الفكر المقاوم الذي نحتاج اليه ليس فقط في لبنان، بل في كل بلد يعاني من ​إغتصاب​ لأرضة ومقدساتة، فنحن نعتبر أن المقاومة هي دين كل إنسان حر على وجه هذه الأرض، ونحن كما نؤيد حركات المقاومة في ​فلسطين​ ولبنان، كذلك نؤيد المقاومة والجهاد والدفاع عن الأرض في كل مكان".